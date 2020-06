Persoon met brandwonden en overleden hond bij woningbrand in Renkum

Column Van Streek Het verschil tussen bedoeld en onbedoeld groen. Oogsttijd in de coronamoes­tuin

10 juni Vol verwachting keek ik elke ochtend naar mijn corona-moestuintje dat ik in de stille maanden bij mijn huis had aangelegd. Toen er wat opkwam durfde ik nog niet te juichen, want ik had geen idee of het onkruid was of groente.