Peter en Anita houden het in Renkum voor gezien: ‘Ook winkeliers moeten inzet tonen, dat ontbrak’

Met een dankbaar woord van Bas van de Berg van Ondernemersvereniging Renkum Centrum, legden Anita van den Born en voorzitter Peter Snapper gisteren in restaurant Chill hun functie officieel neer. Beiden Renkumers traden bijna drie jaar geleden als niet ondernemers toe in de vereniging om meer activiteiten te ontplooien. Maar de actieve injecties kwamen te veel van één kant, meent het duo.

Pijp aan Maarten

De ondernemers zijn dankbaar voor hun activiteiten. Hun taak was duidelijk. Mensen naar het dorp lokken, de koopkracht bevorderen. ,,Dat is in grote lijnen ook gebeurt”, opent voormalige voorzitter Peter Snapper die evenals Anita van den Born met een dubbel gevoel de pijp aan Maarten geven.

,,Maar we kregen weinig feedback van de winkeliers, het kan namelijk niet van één kant komen. Ook zij moeten inzet tonen, en dat ontbrak in mijn ogen”, zegt Peter Snapper die niet het gevoel heeft aan een dood paard te hebben getrokken. ,,Het zijn prima mensen met individuele kwaliteiten, maar de samenwerking was te eenzijdig, niet optimaal”, zegt Anita van den Born die er ook ontzettend veel tijd besteedde aan de ‘Dorpsstraat’.

Geen team

,,De winkeliers vormen geen team, werken individualistisch, te veel op zichzelf gericht”, zegt ondernemer Carlo Gertsen treffend en toont oprecht waardering voor het werk van Snapper en Van den Born. ,,Je hebt winkeliers en ondernemers”, trapt Peter Snapper een open deur in. ,,Eerstgenoemden blijven veilig in hun winkeltjes en ondernemers kijken vooruit, naar de toekomst. Die insteek had er moeten zijn, dat was onze aanpak. Ik ben een ‘doener’ en wacht niet af. Pakt direct de koe bij de horens. Onze voorgangers benaderden hun functie te formeel, soms moet je om mensen te activeren met een fluwelen handschoen benaderen.”

Dorpsplein niet benut

Snapper en Van den Born hebben leuke activiteiten georganiseerd voor de Renkumse middenstand en gaven tijdens de feestdagen kleur aan het winkelcentrum. ,,Het blijkt dat de ‘loop’ er weer inzit. En dat gunnen we de zakenmensen ook.” Snapper en Van den Born hadden meer gewild, maar de energie is vervlogen. ,,Het dorpsplein is in onze ogen te weinig gebruikt”, vult Van den Born aan. ,,Daar moet toch elke week een activiteit zijn.”

