Peter Gillis en zijn Rolls zijn populair in Oosterbeek: ‘Ik had voor hem een worstenbroodje meegenomen’

Oosterbeek - Oosterbekers zijn oververtegenwoordigd op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen in de gemeente Renkum. Van de 125 mensen die zich beschikbaar stellen voor een plek in de Renkumse gemeenteraad, woont net iets meer dan de helft in Oosterbeek.

4 februari