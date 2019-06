Piepjonge Celine is hardloopwonder: ‘Ik word verslagen door mijn 6-jarige dochter’

Renkum houdt vast aan sloop dorpshuis Poort van Doorwerth

4 juni DOORWERTH - De gemeente Renkum is niet van plan af te zien van de sloop van de huidige locatie van dorpshuis de Poort van Doorwerth. Dat geeft zij aan in reactie op de brief en de petitie die het bestuur van de Poort van Doorwerth naar de gemeente stuurde.