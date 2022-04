Piets (97) oogjes glimmen als hij terugdenkt aan kattenkwaad: ‘Inmiddels maakt u zelf onderdeel uit van geschiedenis’

Samen met de latere juwelier Paul van Zeeland klauterde Piet daar graag in de bomen. ,,Toen we de wijkagent zagen zetten we het op het lopen. Uiteindelijk zat hij bij mij thuis in Plattenburg op me te wachten bij mijn moeder.” Hij beloofde geen gekke capriolen meer uit te zullen halen. Zijn liefde voor het bos raakte hij echter nooit meer kwijt, lang heeft hij gestreden voor het behoud van het landgoed.