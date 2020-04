Politie achtervolgt busje om vermoedelijke ontvoering vanuit Oosterbeek; spookrijdend klemgereden op A50

Update Ziekenhuis­op­na­mes met corona in regio Arnhem stabiel; geen nieuwe sterfgeval­len

14:44 ARNHEM - Het aantal mensen dat in de regio Arnhem met een coronabesmetting in het ziekenhuis moest worden opgenomen, blijft stabiel. Dat blijkt zondagmiddag uit de meest recente cijfers van het RIVM. Er is sinds zaterdag in de regio ook niemand meer aan het virus overleden.