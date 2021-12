Politie: drie langdurige vermissingen opgehelderd, verdwijning van oma Neli blijft een raadsel

Dat gebeurt soms door goed politiewerk, meestal door toeval, zegt Miranda Baas, specialist vermiste personen van de politie Oost-Nederland.



De expert wijst onder andere op de vermissingszaak-Jos Mahler, die na zestien jaar kon worden opgelost. Voorjaar 2015 werden per toeval de menselijke resten van Jos Mahler uit Doornenburg, en zijn drie Poolse vrienden, in het water bij het Looveer in Huissen gevonden.



Ook is, na zeventien jaar, het lichaam van verdwenen Corry van der Valk uit Neder-Asselt november 2018 getraceerd. Ze bleek in 2001 te zijn overleden. Ze lag begraven op een begraafplaats in België.



Zeer recent heeft de politie Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) in een 31 jaar oude vermissingszaak de familie kunnen vertellen dat hun dierbare gevonden is. De vermiste persoon bleek te zijn overleden.