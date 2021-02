Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding in Oosterbeek: verdachte (22) springt uit raam en raakt gewond

Kan mijn dak die sneeuw wel hebben? ‘Hier wordt al heel lang goed over nagedacht’

9 februari Woningbezitters hoeven zich niet direct zorgen te maken over de sneeuw op hun dak. De kans dat een dak daardoor instort is klein, dankzij de strenge Nederlandse bouwvoorschriften. Maar de stuifsneeuw die nu al twee dagen valt, kruipt wel makkelijk in dakpanscheurtjes en andere kieren, en dat vergroot de kans op lekkages.