Politie lost waarschuwingsschoten bij aanhouding in Oosterbeek: verdachte springt uit raam en raakt gewond

Oosterbeek­se ouderen verhuizen in zomer naar tijdelijk onderkomen; bouw nieuw zorgcen­trum vertraagd

31 januari OOSTERBEEK/RENKUM - De bewoners van woonzorgcentrum Overdal in Oosterbeek verhuizen in juni naar een tijdelijk onderkomen aan de rand van Renkum. Het huidige onderkomen van Overdal aan de Lebretweg is verouderd en maakt plaats voor nieuwbouw.