Politie neemt ‘gewetenloze roof’ beelden Slag om Arnhem hoog op, maar van de daders nog geen spoor

‘We nemen de zaak hoog op’, zegt de politie over de diefstal van twee bronzen beelden bij het Airborne Museum in Oosterbeek, waarmee de Slag om Arnhem werd herdacht. Maar na meer dan twee maanden is er nog geen spoor van de daders. Daarom wordt nu de hulp van het publiek ingeroepen.