Politie zoekt man met ‘opvallende spleet tussen voortanden’ na incident met mes bij supermarkt in Oosterbeek

Bedolven onder de knuffels van haar kleuters: juf Sjanie gaat na 47 jaar met pensioen

WOLFHEZE - Wat is de Prinses Beatrixschool in Wolfheze zonder juf Sjanie? Ze is een begrip in het kleine dorp. Veel kinderen hebben bij haar in de klas gezeten. Na 47 jaar neemt Sjanie Koelewijn (66) afscheid van het onderwijs.

10:00