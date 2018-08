Potje urine bezorgen? Dat is 50 euro!

Herman Koch leidt inzame­lings­ac­tie voor stilteka­mer in Airborne Museum

29 augustus OOSTERBEEK - Bestsellerauteur Herman Koch is het boegbeeld van een inzamelingsactie die het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek is gestart om de bouw van een stiltekamer te realiseren. Die kamer moet een ruimte worden waar museumbezoekers 'in alle rust hun verloren dierbaren kunnen herdenken', zo meldt directeur Sarah Heijse van het museum.