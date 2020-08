Pro Persona plaatst 25 afdelingen in quarantaine na positieve coronatest van medewerker

De medewerker had volgens de Gelderse instelling voor geestelijke gezondheidszorg nauw contact met een andere medewerker en was actief op de dagbesteding en op de Beveiligde Intensive Care-unit (BIC) in Wolfheze. De medewerker testte positief na een verzoek tot broncontactonderzoek van de GGD. ‘Tussen het contact met de mogelijke externe besmettingsbron en het verzoek van de GGD is de medewerker drie dagen werkzaam geweest in Wolfheze’, legt Pro Persona uit . Na het contact met de GGD heeft de medewerker niet meer gewerkt.

25 afdelingen

Alle cliënten die bij de dagbesteding zijn geweest, zijn zondag getest. Zij behoorden tot veel verschillende afdelingen en deze afdelingen zijn allemaal in quarantaine geplaatst. Volgens de instelling is dat volgens de hiervoor gestelde richtlijnen.



Ook de Beveiligde Intensive Care-unit wordt in quarantaine geplaatst, inclusief de medewerkers. Hier kwam de besmette medewerker namelijk in contact met zowel cliënten als medewerkers.



Pro Persona: ‘Deze extra maatregel heeft vooral te maken met het feit dat de medewerker in een gesloten ruimte langdurig in contact geweest is met cliënten en medewerkers en daardoor de kans op mogelijke besmetting groter is dan op de dagbestedingsafdelingen.’ De medewerkers van deze afdeling moeten extra maatregelen nemen, zoals het reizen met eigen vervoer en het dragen van chirurgische mondmaskers. Zij moeten thuis in quarantaine.