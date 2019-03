Proces megafraude: ‘Mensen uitbuiten is het lekkerste wat er is’

FIOD probeert greep te krijgen op miljoenen­frau­de ‘Sprinkha­nen’

11:53 ARNHEM - De FIOD probeert greep te krijgen op de miljoenenzwendel door het Gelderse Sprinkhanen-netwerk, dat in wisselend verband steeds nieuwe frauduleuze beleggingsbedrijven opstart. Klanten worden gelokt hun spaargeld te steken in bijvoorbeeld vakantievilla's, medicijnen tegen kanker, windmolens, warmtepompen of zonnepanelen.