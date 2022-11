Psychiater Elly Smits helpt jongeren in de prestatiemaatschappij: ‘Een 7 is goed genoeg’

Een van de eerste ouderiniti­a­tie­ven in Nederland viert 15-jarig bestaan: ‘Hier mogen bewoners zijn wie ze zijn’

De Busehoek, een woonvoorziening voor dertien mensen met een verstandelijke beperking in Renkum, was een van de eerste ouderinitiatieven in Nederland. Vijftien jaar geleden ging het huis open. De bewoners ervan worden nu ouder, de ouders ook. Zussen en broers nemen de zorg over. Daardoor staat De Busehoek vijftien jaar na de opening voor nieuwe uitdagingen.

3 november