Puffen op de Arnhemse Zomercamping: ‘Ik kan goed tegen de hitte’

Crisisop­vang voor mensen met psychische problemen terug in regio; kliniek in Tiel weer open, bedden in Ede blijven

Pro Persona kiest voor een andere koers. De organisatie voor geestelijke gezondheidszorg wil ook in Ede en Tiel een kliniek houden waar cliënten kunnen worden opgenomen, in plaats van alle bedden te centraliseren in Arnhem en Nijmegen. Dit betekent dat in De Riethorst in Ede bedden blijven en Siependaal in Tiel opnieuw opent.

9 juli