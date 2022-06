Redichem in rouw: na elf jaar is het avontuur in de derde klasse voorbij

Na een doelpuntloze eerste helft moest Redichem op eigen veld lijdzaam toezien hoe tegenstander Oranje Blauw door twee treffers van de aalvlugge Joey Willems na 90 minuten meer spannend dan goed voetbal, naar de volgende ronde ging. Redichem speelde na de promotie in 2011 liefst elf jaar in de derde klasse.

,,Het besef, dat de degradatie nu echt een feit is, komt toch even binnen”, verklaarde Kerkhof zijn emoties. ,,Het was een seizoen met ups en downs. Ondanks de 'downs’ zijn we blijven strijden voor klassebehoud. Dat het dan niet is gelukt, vind ik vooral vervelend voor de jongens waarop ik wel altijd een beroep heb kunnen doen.”