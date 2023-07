rechtszaak Overval­lers mishande­len juwelier, maar dankzij tracker heeft politie de buit snel weer gevonden

Was een 32-jarige man uit Ede een van de plegers van een gewelddadige overval op een juwelier in Leersum? ,,Ik ben onschuldig”, pleitte de man donderdagochtend in de rechtbank. Maar tijdens de zitting bleek dat de politie (een deel van) de buit al snel terugvond dankzij een in de juwelen verstopte tracker. En dat was niet het enige dat de politie aantrof.