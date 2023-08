indebuurt.nl Het blijft regenen in Arnhem: 7 x binnen- en buitenacti­vi­tei­ten voor je weekend

Ook aankomend weekend blijft het vooralsnog regenen. Ondanks de vele plensbuien is er vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 augustus genoeg te doen in Arnhem. Ben je niet van suiker en ga je graag naar buiten? Of blijf je toch liever binnen? In dit artikel check je 7 x binnen- en buitenactiviteiten.