Reizend circus van Serious Request doet ook in de vroege ochtend Heelsum aan

Het gemeente­huis in Oosterbeek omarmt de kunst van het vliegen

6 december OOSTERBEEK - Het gemeentehuis van Oosterbeek stelt de deuren de komende maanden open voor kunstwerken die de vogelwereld eren. Kunstenaarsgezelschap Scarabee strijkt in de gang bij de raadszaal neer met een wolk van spreeuwen, een raaf die een belletje luidt, wakkere uilen en een aan lager wal geraakte stoet van gewonde gevederde vrienden. Allemaal op doek of in videobeelden.