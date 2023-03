Met een festival op en rond kasteel Doorwerth trekt Renkum op zondag 7 mei alle registers open om het honderdjarig bestaan van de gemeente te vieren. Het eeuwfeest gaat gepaard met het lauweren van een ‘Club van Honderd’ van mensen die iets bijzonders doen in hun buurt of dorp. Ook staan veel buurt- en dorpsfeesten gepland.

,,Het wordt een feest voor en door de inwoners”, benadrukt burgemeester Agnes Schaap. ,,Dat alles onder het thema ontmoeten en verbinden. Veel mensen uit alle dorpen hebben al activiteiten aangemeld, je merkt dat het echt leeft, geweldig. Ook muziekverenigingen lopen al warm. De meeste activiteiten vinden in mei en juni plaats maar het kan het hele jaar door. We roepen mensen op met ideeën te komen.”

Wie buurtgenoten bij de activiteit betrekt, kan bij de gemeente aankloppen voor een bijdrage in de kosten. Schaap hoopt dat alle activiteiten bijdragen aan de gemeenschapszin in de dorpen van Renkum. ,,We zien het als een vliegwiel over meer ontmoeten en verbinden in de toekomst.”

In 1923 bijna 15.000 inwoners, nu ruim 31.000

De gemeente Renkum is in haar huidige vorm ontstaan toen op 1 mei 1923 de toenmalige gemeente Doorwerth werd opgeheven en werd toegevoegd aan de gemeente Renkum. Bij de gemeente Doorwerth hoorden toen Doorwerth, Huis Ter Aa (het latere Heveadorp), de zuidzijde van de Utrechtsestraatweg van Heelsum en een deel van Wolfheze, waaronder bijna het hele terrein van de psychiatrische inrichting.

Tot de gemeente Renkum hoorden Renkum, Oosterbeek en de resterende gedeelten van Heelsum en Wolfheze. Na samenvoeging telde de nieuwe gemeente 14.958 inwoners. Nu is dat ruim twee keer zoveel.

Volledig scherm Raadhuis van de gemeente Renkum aan het begin van de vorige eeuw, op de hoek van de Utrechtseweg en de Jan van Embdenweg. © Gelders Archief

Inktpotten die door de lucht vlogen bij het armenbestuur

Het gemeentehuis stond aan de Utrechtseweg in Oosterbeek, ter hoogte van de Jan van Embdenweg, genoemd naar de burgemeester van 1866 tot 1892 van de kleinere versie van Renkum. Het armenbestuur had er destijds onderdak. Bij deze afdeling ging het er soms zo wild aan toe dat de inktpotten er door de ramen vlogen als een hulpbehoevende naar zijn mening te weinig steun van de overheid kreeg.

In 1928 verhuisde het gemeentebestuur naar een landhuis op Bato’s wijk. In die tijd was Jan van der Molen de burgemeester van Renkum, een man waarvan later gezegd werd dat hij pogingen heeft weten te weerstaan van de gemeente Arnhem om Renkum in te lijven. Blijkbaar is de drang tot gemeentelijke herindeling, die nog altijd boven Renkum hangt als het zwaard van Damocles, van alle tijden.

Volledig scherm Gemeentehuis van Oosterbeek in Bato's Wijk, verwoest in september 1944. © Gelders Archief

Raadhuis Bato’s wijk verwoest tijdens de Slag om Arnhem

Het gemeentehuis op Bato’s wijk werd door brand verwoest tijdens de Slag om Arnhem in september 1944. In de eerste twee jaar na de bevrijding volgde tijdelijke huisvesting in Hotel de Bilderberg. Vervolgens werd Huize de Dennenkamp tot gemeentehuis verbouwd.

In 1966 werd het huidige gemeentehuis aan de Generaal Urquhartlaan in Oosterbeek in gebruik genomen. ,,Over de geschiedenis van alle delen van Renkum komt nog een boekwerk uit dat ook op de website zal verschijnen”, zegt Schaap. De specialisten van Heemkunde Renkum zullen zich daarover buigen.

Alle 100-jarigen en 100-plussers kunnen op een uitnodiging rekenen voor het grote feest op 7 mei. Hetzelfde geldt voor mensen die een koninklijke onderscheiding hebben gekregen en de mensen die tot ereburger van Renkum zijn gekroond.

Bovendien kunnen bewoners van Renkum zich aanmelden voor een gedichtenwedstrijd waarbij ze hun liefde voor hun gemeente en haar inwoners mogen uiten. In Kasteel Doorwerth mogen de winnaars zich op 7 mei presenteren.

Liefhebbers voor de gedichtenwedstrijd van jong tot oud kunnen hun poëzie inzenden tot uiterlijk 16 april. Nadere info over Renkum honderd jaar is te vinden op renkum.nl.