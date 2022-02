Renkum schiet horeca te hulp: werving- en kennismakingsdag voor scholieren

voetbaloverzicht Arnhem e.o. Arnhems voetbal­week­end: Onvrede bij MASV na puntje tegen concurrent, Eendracht wint doelpunten­fes­tijn

ARNHEM – Weinig Arnhemse zondagclubs kwamen dit weekend in actie. De hevige regio maakte veel velden in de regio onbespeelbaar. MASV en Eendracht kwamen wel in actie. Lees hier alles over het Arnhemse voetbalweekend, onder de zondagclubs vind je ook de verslagen uit het zaterdagvoetbal.

6 februari