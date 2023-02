Renkum wil 100 Oekraïense vluchtelingen opvangen in voormalige Stayokay in Doorwerth

Renkum gaat honderd vluchtelingen uit Oekraïne opvangen in de voormalige Stayokay in Doorwerth. Dat staat leeg sinds er geen arbeidsmigranten meer wonen. ,,Het gebouw moet nog wel worden aangepast om het geschikt te maken voor het huisvesten van gezinnen", zegt een woordvoerder van Renkum. De eerste vluchtelingen kunnen er daardoor pas in mei terecht.

Sinds de oorlog in Oekraïne een jaar geleden uitbrak, worden ook in Renkum vluchtelingen uit dat land opgevangen. Bij mensen thuis, maar ook in opvanglocaties die de gemeente voor de Oekraïense vluchtelingen heeft ingericht. Dat zijn in Renkum de voormalige Don Boscoschool waar ruimte is voor zeventig mensen en enkele appartementen van blindeninstituut Het Schild in Wolfheze.

Meer vluchtelingen uit Oekraïne

Omdat de verwachtingen is dat de komende tijd meer vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland komen, is Renkum op zoek gegaan naar een derde plek waar ze deze mensen onderdak kan bieden. De bedoeling is dat de gemeente vanaf 1 juli opvang biedt aan 171 Oekraïense vluchtelingen. Dat waren er 146. ,,Dit betekent dat we dus meer opvangplekken moeten realiseren. De gemeente Renkum neemt hierin haar verantwoordelijkheid", zegt de woordvoerder.

Renkum heeft nu de voormalige jeugdopvang in Doorwerth aangewezen als opvangplek. ,,De opvang is voorlopig voor de duur van één jaar, maar gezien de situatie in Oekraïne is het mogelijk dat we de opvanglocatie langer gebruiken", zegt de woordvoerder.

Omwonenden van de voormalige Stayokay hebben een brief gekregen over het besluit van de gemeente. Voor hen komt er een inloopbijeenkomst.

