Renkum wil meewerken aan nieuwe woning in bosrijke tuin van villa, al staat bestemmingsplan dit niet toe

indebuurt.nl (Gratis) naar de buitenbios in Arnhem: op deze plekken moet je zijn

Ben jij een filmfanaat en wil jij eens onder de sterrenhemel een film kijken? Dan heb je geluk, want in Arnhem kun je binnenkort naar op meerdere plekken naar de buitenbios. Sla die popcorn maar vast in en breng een bezoekje aan een openluchtbioscoop.