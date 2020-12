Renkums verpleeghuis weer op slot na nieuwe corona-uitbraak: ‘Steeds een huilende moeder aan de telefoon’

RENKUM - Verpleeghuis De Rijnhof in Renkum gaat vanwege een corona-uitbraak opnieuw in lockdown. Afgelopen weekend testten zeven bewoners positief op het virus. Tot volgende week maandag is er geen bezoek welkom en blijven de ouderen op hun kamers.

Het Renkumse verpleeghuis telt 39 bewoners. Donderdag bleek één van hen, een 82-jarige vrouw, besmet met het coronavirus. Vrijdag werden alle medebewoners getest. Daaruit kwamen nog eens zes positieve tests naar voren. Volgens een woordvoerder van Zinzia Zorggroep, waar verpleeghuis De Rijnhof onder valt, zijn ook alle personeelsleden getest. Geen van hen bleek besmet.

Strenge maatregelen vanwege ‘relatief klein’ verpleeghuis

De Rijnhof gaat deze week in quarantaine. Dat betekent dat bewoners tot volgende week maandag op hun kamer moeten blijven en geen bezoek mogen ontvangen. Die strenge maatregelen zijn nodig, omdat het verpleeghuis relatief klein is, vertelt de woordvoerder.

,,Ons beleid is normaal gesproken dat de afdeling waarop een besmetting is geconstateerd in quarantaine gaat. Maar De Rijnhof moet je zien als één afdeling, zo klein is het. De kans op verspreiding is aanwezig. Daarom gelden de maatregelen voor alle bewoners.”

Eerdere lockdown

Het is niet voor het eerst dat het verpleeghuis op slot gaat. Begin november ging De Rijnhof ook al tien dagen in lockdown, destijds vanwege één besmette bewoner. Het kwam het verpleeghuis op felle kritiek te staan. Volgens familieleden van bewoners hanteren de beleidsbepalers van De Rijnhof een te strikt beleid.

Het verpleeghuis hanteert onder meer een verplichte ‘voorzorgisolatie’. Bewoners die het verpleeghuis verlaten, moeten bij terugkomst tien dagen in quarantaine.

‘Wanneer gaan ze wéér op slot’

Ook nu klinken er kritische geluiden. ,,Het verpleeghuis gaat bij het minste of geringste op slot”, vertelt Nellie van Schuijlenborgh. Haar 94-jarige moeder woont in De Rijnhof. ,,Er valt niet te praten over maatwerk voor bewoners die niet besmet zijn. Als het verpleeghuis nu weer open gaat, blijft voor ons altijd de dreiging en stress. Wanneer gaan ze wéér op slot?”

Quote Het is heel moeilijk om steeds een huilende moeder aan de telefoon te hebben die bovendien steeds somberder wordt door eenzaam­heid Nellie van Schuijlenborgh, Dochter van bewoonster De Rijnhof

Volgens Schuijlenborgh lijdt haar moeder onder de situatie. ,,Het is heel moeilijk om steeds een huilende moeder aan de telefoon te hebben die bovendien steeds somberder wordt door eenzaamheid. Ik kan alleen maar vaststellen dat Zinzia zich alleen focust op veiligheid en niet op kwaliteit van leven. Dit neem ik ze heel erg kwalijk.”

Verpleeghuis volgt advies GGD

Een woordvoerder van De Rijnhof toont begrip voor de kritiek. ,,Wij begrijpen dat de situatie voor familieleden heel schrijnend is. Maar we nemen onze verantwoordelijk om te voorkomen dat er meer besmettingen volgen. We stemmen alles af met de GGD en gaan uit van hun advies. Het is niet zo dat we onze eigen regeltjes bedenken.”