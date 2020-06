Renkumse cameraman Ruben Kocx maakt kans op grote prijs: ‘Ik zie het hele land, schitterend’

Mieke Bouman, ‘Nederlands moedigste dochter’, heeft nu eindelijk een boek

14:00 HEVEADORP - De naam Mieke Bouman (1907-1966) zegt weinigen nog iets. Maar 65 jaar geleden was deze oud-docente wereldnieuws. Ze vertolkte in 1955 een hoofdrol in een politiek beladen strafproces in de jonge Indonesische Republiek. Auteur Ernestine Hoegen uit Heveadorp schreef er een boek over.