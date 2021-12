Renkumse hoofdverdachte criminele ‘cyberbunker’ moet jaren de cel in

Ook de vermeende handlangers van X. hebben celstraffen opgelegd gekregen. Zo moet een zoon van hem vier jaar en drie maanden zitten, melden diverse Duitse media.



Met de uitspraak komt een einde aan een megaproces dat vorig jaar in oktober startte en waar daarvoor al jarenlang onderzoek voor liep. Onze oosterburen spraken ook wel van het ‘Cyberbunker-Prozess’.



X., die geboren is in Renkum en later in een computerzaak in Arnhem werkte, wordt gezien als de leider van de bende in de voormalige legerbunker in de Duitse plaats Traben-Trarbach, die hij in 2013 voor enkele tonnen kocht. In september 2019 vond er een grootscheepse inval plaats.