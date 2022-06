Renkumse sportmensen krijgen koninklijke onderscheiding: Hupkes van DKOD en Tissing-Tan van MHCO

Voor wie wel eens op de Oosterbeekse hockeyvelden komt, is Tissing-Tan een bekend gezicht. Sinds zij in 2007 in Oosterbeek is komen wonen, zet zij zich in voor MHCO. Ze is al vijftien jaar coach van verschillende teams, zette trimhockey voor dames op en is aanvoerder van het damestrimhockeyteam. Daarnaast zit ze in allerlei commissies, zoals de jeugd-, jongeren-, zaalhockey- en arbritagecommissie.

Op het hockeyveld

Als Tissing-Tan niet aan het werk is als radiotherapeut-oncoloog, dan is ze wel op het hockeyveld te vinden. Voor haar inzet spelde burgemeester Schaap haar dan ook zondag tijdens de familiedag van MHCO de versierselen op die horen bij Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Een dag eerder spelde Schaap een koninklijke onderscheiding, Lid in de Orde van Oranje Nassau, op bij Michiel Hupkes bij de viering van het 90-jarig bestaan van DKOD. Hupkes is al jaren voorzitter en heeft de club overgebracht van het Wilhelminasportpark in Heelsum naar Doelum in Renkum.

Hupkes heeft een groot hart voor sport. Naast korfbal zette hij zich ook in voor voetbalclub RVW, waar hij kort coach was en jarenlang meedacht over het technisch beleid van de voetbalclub.

Volledig scherm Koninklijke onderscheiding tijdens een familiedag voor Caroline Tissing-Tan, vrijwilliger bij MHCO in Oosterbeek. © Berry de Reus/gemeente Renkum