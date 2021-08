Renkumse wethouder: ‘Parenco moet snel geurhinder verminderen’

Onderzoek: hoe erg stinkt Parenco echt?

18 juli RENKUM - Gecertificeerde neuzen, snuffelpalen en een geurapp moeten het komende half jaar duidelijk maken of papierfabriek Smurfit Kappa Parenco in Renkum nu wel of niet stinkt. Met dit grootscheepse onderzoek door de GGD en Omgevingsdienst Regio Arnhem moet een objectief beeld geven van de geuruitstoot van de fabriek.