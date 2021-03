Restaurant De Kromme Dissel, een halve eeuw op sterrenniveau: ‘Ik vind het spannend, elk jaar weer’

Ronnie Brouwer, sommelier van De Kromme Dissel, is in zijn element. Na maanden stilte is het team vandaag bij elkaar om een halve eeuw ster te vieren. Reuring in de zaak, met weliswaar een bescheiden feestje, maar toch kan eindelijk weer een kurk van een champagnefles. Het team is nog compleet, de ster is behouden en de plannen zijn groots. Alle reden om te toasten.