Rijkswaterstaat stuurt windmolenkonvooi weg van afgesloten parkeerplaats A50

Reden voor de sluiting destijds was de verbreding van de A50 naar in totaal zes rijstroken en de aanleg van het wildviaduct Wolfhezerheide, iets ten zuiden van Kabeljauw. Daardoor is veilig uit- en invoegen naar de verzorgingsplaats niet meer mogelijk.

‘De verzorgingsplaats is niet voor niets afgesloten’

Kabeljauw is sindsdien afgesloten met een slagboom, maar gisteren streken er enkele Duitse trucks neer met tientallen meters lange windmolenonderdelen. Die zijn bestemd voor Windpark Wieringemeer in Noord-Holland, met 99 windmolens het grootste windmolenpark op land in Nederland.



De pauze in verband met verplichte rusttijden voor vrachtwagenchauffeurs langs de A50 was niet naar de zin van Rijkswaterstaat. ,,De verzorgingsplaats is niet voor niets afgesloten”, zegt een woordvoerder van de wegbeheerder. Het konvooi wordt weggestuurd.



Barriers moeten herhaling voorkomen. Mogelijk wordt de voormalige parkeerplaats bij Wolfheze helemaal weggehaald, maar daarover heeft Rijkswaterstaat nog geen beslissing genomen.