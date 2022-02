Riool dreigt in te storten: wegen in Renkum per direct afgesloten, verkeersregelaars waken ook vannacht

Column Onderlangs Voor groot leed hoef je niet ver te zoeken. Dat vind je gewoon in Oosterbeek

Haar kleinzoon zat naast haar aan de keukentafel. Ze had lang naar hem gezocht. Een half leven. En ze had hem gevonden. Hij was inmiddels een volwassen man. Een volwassen man met een motorfiets. Zijn ouders waren opgepakt tijdens het Videla-regime in Argentinië. Hij belandde in een pleeggezin.

