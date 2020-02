Roekeloze voetganger steekt drukke A50 over voor jerrycan benzine

Vlak voor winter­sport nog even oefenen, de Arnhemse skischool puilt vandaag uit

21 februari ARNHEM - Vlak voor de voorjaarsvakantie puilt het uit in de indoor skischool in Arnhem-Zuid. Nog even de conditie op peil krijgen of juist wat beginnerslessen nemen. Zodat dadelijk, in de echte sneeuw, voortvarend geskied kan worden.