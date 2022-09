Ruud-Jan Kokke maakte nieuw evacuatiemonument: ‘Ik wil me blijven verwonderen’

Nieuw evacuatie­mo­nu­ment voor Arnhem in aantocht

ARNHEM - Er is een nieuw monument in aantocht dat herinnert aan de gedwongen vlucht van 90.000 Arnhemmers uit de stad tijdens de Tweede Wereldoorlog, na de Slag om Arnhem. Opdrachtgever is de gemeente Arnhem. Het gedenkteken moet op een nieuwe plek in de stad komen.

28 september