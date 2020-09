Sabine woont tegenover papierfabriek Parenco: ‘Af en toe ruik je een soort doucheputjeslucht’

200 plaatsen bij KNVB-bekerduel DUNO, Afghaans internatio­nal inzetbaar

27 augustus DOORWERTH - Er kunnen zaterdag maximaal 200 toeschouwers aanwezig zijn bij de wedstrijd van DUNO in de eerste kwalificatieronde van het toernooi om de KNVB-beker. Meer plaats is er in verband met de coronamaatregelen niet op het complex van de zaterdaghoofdklasser in Doorwerth.