Schietende agenten, afgezette straat vol politiewagens: Oosterbeek dacht angstig aan een aanslag

Doorwerth krijgt weer cash: ‘Dit had gisteren al opgelost moeten zijn’

5 februari DOORWERTH - De inwoners van Doorwerth moeten binnen afzienbare tijd weer in hun eigen dorp contant geld kunnen pinnen. Het bedrijf Geldmaat voert gesprekken over een nieuwe plek voor een geldautomaat, nu die in de winkel van Boek & Cadeau door de naderende sluiting van de zaak buiten gebruik is.