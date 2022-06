Schuur in lichterlaaie in Oosterbeek; zes woningen ontruimd

Voetbal Arnhem e.o. ESA vermorzelt DVOV, Redichem verliest degradatie­kra­ker, gebroken vinger keeper Wodanseck

ARNHEM - DUNO sprokkelde zaterdag in de strijd tegen nacompetitievoetbal in de hoofdklasse A een puntje bij middenmoter Zwaluwen. In Vlaardingen werd het door een late gelijkmaker van DUNO-back Kerem Cifci 2-2. ESA had in 3A geen kind aan DVOV (7-1), Redichem verloor het cruciale treffen bij Excelsior Zetten: 1-0.

