‘Seksuele intimidatie’ in zorgcentrum, medewerker moet per direct weg

Dat heeft het management van Het Schild desgevraagd bevestigd.



,,Er is echter geen reden voor aangifte’’, aldus Het Schild. Ook de vrouw, die intern heeft verklaard slachtoffer te zijn geweest van aanranding, heeft voor zover bekend geen aangifte bij de politie gedaan.



Beide betrokkenen geven, aldus Het Schild, een andere verklaring over wat nou precies is voorgevallen op de werkvloer. Het gaat om een ‘verschil in interpretatie’. Het is onbekend, wat het verweer van de invalkracht is.