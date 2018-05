SKG neemt papierfabriek Parenco in Renkum over

SKG, dat in Europa en Noord- en Zuid-Amerika actief is, heeft voor circa 460 miljoen euro de Holding Reparco overgenomen. Onder die holding vallen de papierfabriek (Parenco) en het papier-recyclebedrijf Reparco dat ook op het terrein aan de oever van de Nederrijn is gevestigd. Met de aankoop van Reparco voegt SKG een recycle-capaciteit van 750.000 ton aan het bedrijf toe.



Volgens woordvoerder Ruben van Haren van Parenco heeft de overname voorlopig geen zichtbare veranderingen tot gevolg in Renkum. Het personeel is donderdagochtend ingelicht over de overname en daarbij is toegezegd dat de overname in Renkum geen personele gevolgen heeft. Ook het huidige managementteam van Parenco blijft onder de nieuwe eigenaar in functie.