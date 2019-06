Slachtoffer overval raakt gewond als hij vluchtauto wil stoppen, politie doet buurtonderzoek in Renkum

Opnieuw insluiper in Mariakerk in Renkum

24 juni RENKUM - Voor de tweede keer in een paar weken tijd hebben insluipers attributen uit de OLV Ten Hemelopnemingkerk of Mariakerk in Renkum gestolen. De schade is niet groot, maar het kerkbestuur heeft wel besloten om geen nieuwe vitrines meer in het 100 jaar oude kerkje te plaatsen.