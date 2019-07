Slang kruipt opeens onder motorkap vandaan na vakantie in Doorwerth

Stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk vertelt op Facebook dat het gezin rustig aan het rijden was, toen zij opeens een slang uit de motorkap zagen kruipen. Hij kroop omhoog tegen de voorruit, maar verdween daarna weer de wagen in.

Ringslang

De familie reed gelijk naar de dichtstbijzijnde garage Holthuis in Dinxperlo. Zij konden de slang uit de motor bevrijden en veilig stellen.



Aanvankelijk leek het te gaan om een adder, maar bij nadere inspectie ging het om een ringslag. ‘Een prachtig exemplaar die gewoon in Nederland voorkomt’, schrijft de dierenambulance. De slang is niet gewond geraakt tijdens dit avontuur. In samenwerking met boswachter Hans Rauwerdink heeft de dierenambulance de slang uitgezet in het Korenburgerveen in Winterswijk.