Slapen in Arnhem, wakker worden in Wenen: nieuwe nachttrein verbindt Nederland met Europa

Geen Airborne Wandel­tocht, maar er wordt wel gewandeld dit weekeinde in Oosterbeek

5 september OOSTERBEEK - Geen Airborne Wandeltocht vandaag in Oosterbeek. Geen 35.000 mensen die door de straten van het dorp bij Arnhem trekken. Het evenement is afgelast vanwege corona. Toch blijven de wegen niet helemaal leeg. Enkele enthousiastelingen lopen de tocht dit weekeinde toch, in hun eentje of in een kleine groep.