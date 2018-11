Sommelier De Kromme Dissel is Wijnmeester

Video Vitesse steekt voetbal­lers en basketbal­lers in Rwanda en Malawi in het nieuw

29 november ARNHEM - Via de stichting Vitesse Betrokken heeft de Arnhemse voetbalclub Vitesse voetballers en basketballers in Malawi en Rwanda in het geel-zwart gestoken. De teams poseren vol trots in hun nieuwe Vitesse-kleren, inclusief broekjes met sponsoring van Duno Air uit Oosterbeek.