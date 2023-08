Spullen die komen, moeten ook een keertje gaan. Ik had laag geprijsd, om veel te kunnen verkopen

indebuurt.nl Nieuwe tassenwin­kel in Arnhemse Bovenbeeks­traat na 3 maanden dicht

Bij tassenwinkel Frangipani in de Bovenbeekstraat in Arnhem kocht je designertassen van luxe merken. De nieuwe zaak was drie maanden open, maar sloot begin augustus definitief de deuren. Het pand op nummer 9 staat nu te huur.