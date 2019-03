Steeds meer gemeenten hebben een ballonverbod of ontmoedigen het

De stichting strijdt tegen het oplaten van ballonnen en het laten slingeren van ander plastic, zoals confetti. Het plastic komt vaak uiteindelijk in zee terecht.



Landelijk is het aantal gemeenten met een ballonverbod verdubbeld. In het verspreidingsgebied van De Gelderlander zijn er drie gemeenten die een verbod hebben ingevoerd op het oplaten van ballonnen: Renkum, Oude IJsselstreek en Utrechtse Heuvelrug. Nog eens twaalf gemeenten hebben een ontmoedigingsbeleid.



Volgens Stichting De Noordzee had vorig jaar 5% van de Nederlandse gemeenten een verbod op ballonoplatingen, nu is dat 17%. Van alle gemeenten ontmoedigt 20% ballonoplatingen. Volgens de stichting hebben ballonnen een negatieve impact op natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten.