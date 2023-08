Interview Commandant Van Dreumel vertrekt uit Bronbeek: ‘We kijken de koloniale geschiede­nis recht in de ogen’

Kolonel Karel van Dreumel nam donderdag na vijf jaar en vier maanden afscheid als commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek in Arnhem. In die tijd maakte de regering nadrukkelijk excuses voor onze koloniale geschiedenis. ,,Het verhaal is wat het is, met al het oorlogsgeweld. We willen de geschiedenis hier recht in de ogen kijken. In al zijn nuances.”