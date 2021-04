Stichting Jaimy kan door corona nauwelijks wensen vervullen: ‘Terwijl er nog zoveel kinderen met kanker zijn’

‘Onvermoei­ba­re doener en men­sen-mens’ Joris Zeeman postuum ereburger van Renkum

31 maart DOORWERTH - Joris Zeeman is postuum uitgeroepen tot ereburger van de gemeente Renkum. Zeeman, in december in Arnhem overleden, zette zich jarenlang ‘met veel passie en gedrevenheid vrijwillig in voor de Renkumse gemeenschap’.