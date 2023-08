Marcouch wil geen nieuwe coffeeshop in Klarendal, zelfs nu er een sluit: ‘Zitten er veel op een kluitje’

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch wil niet dat er een nieuwe coffeeshop in Klarendal opent, zelfs als nu eentje van plan is om de deuren te sluiten. Dat betekent dat coffeeshop THC, waarvan de 68-jarige eigenaar ernstig ziek is, de zaak niet zomaar mag overdragen aan een Amsterdamse investeerder.