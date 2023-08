Sonsbeek Theater Avenue trapt af: gemixte reacties, maar voor ieder wat wils

Kom je voor een absurdistische voorstelling, een kort stukje cabaret, of heb je gewoon zin om een biertje te doen met je vrienden? De Sonsbeek Theater Avenue is in volle gang en de eerste avonden in het Arnhemse Park Sonsbeek trokken een divers publiek: van jonge feestgangers tot oudere theaterliefhebbers.