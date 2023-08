Interview Nicolas Isimat-Mi­rin treft vanavond met Vitesse zijn oude werkgever: ‘Focus en fun is mijn levensmot­to’

Nicolas Isimat-Mirin treft vanavond met Vitesse zijn oude werkgever PSV. Zijn jaren in Eindhoven hebben hem gevormd tot de man die hij nu is. Over de Tiktok-generatie, zijn Thaise restaurant in Frankrijk en luisterende oor.